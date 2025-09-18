30.3 C
Firenze
giovedì 18 Settembre 2025
Israele, la denuncia di Bonelli: “A me e alla delegazione Avs revocato il visto”

(Adnkronos) –
Israele revoca il visto ad Angelo Bonelli e all’intera delegazione di Alleanza Verdi Sinistra, che a ottobre si sarebbe dovuta recare in Cisgiordania, dopo che una missione analoga si era già svolta la scorsa primavera. “Israele – scrive Bonelli sui social – mi ha revocato il visto per entrare in Israele, non potrò andare in Cisgiordania nei territori palestinesi! La democrazia di Netanhayu è questa: fermare chi critica la pulizia etnica in corso o uccidere i giornalisti per impedire che sia documentato l’orrore a Gaza!”.  —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

