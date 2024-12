Israele, Netanyahu: “Houthi avranno stessa sorte di Hamas e Hezbollah”

(Adnkronos) –

Gli Houthi nello Yemen subiranno la stessa sorte di Hamas e Hezbollah, gli altri nemici di Israele colpiti duramente. E' il messaggio che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha inviato nella cerimonia dell'accensione delle candele di Hanukkah per i dipendenti dell'ufficio del Primo Ministro a Gerusalemme. "Accendiamo la prima candela di Hanukkah per commemorare la vittoria dei Maccabei di allora e la vittoria dei Maccabei di oggi", ha detto il premier. "Come abbiamo fatto allora, colpiamo gli oppressori e coloro che pensavano di tagliare il filo della nostra vita qui, e questo varrà per tutti. Anche gli Houthi impareranno ciò che Hamas, Hezbollah, il regime di Assad e altri hanno imparato, e anche se ci vorrà del tempo, questa lezione sarà appresa in tutto il Medio Oriente", ha aggiunto. Il messaggio di Netanyahu è arrivato alla fine di una giornata in cui le forze israeliane (Idf) hanno intercettato un missile lanciato dallo Yemen prima che entrasse nello spazio aereo israeliano. Si tratta, denunciano le Idf, del quinto attacco del genere in una settimana. E le sirene dell'allarme antiaereo sono tornate a suonare in aree del centro e del sud di Israele. Non sono state segnalate conseguenze per la caduta di frammenti del missile intercettore, mentre i soccorritori hanno riferito di nove persone rimaste ferite mentre correvano nei rifugi. Il portavoce degli Houthi dello Yemen, Yahya Saree, ha rivendicato una risposta "all'aggressione israeliana a Gaza", un'azione – descritta via X come "un'operazione di successo" – a "sostegno del popolo palestinese". Gli Houthi minacciano altri attacchi "fin quando continuerà l'aggressione israeliana a Gaza" e fin quando "non finirà l'assedio a Gaza". Più tardi, un drone lanciato dallo Yemen è caduto in territorio israeliano, in una zona aperta vicina al confine con la Striscia. "Abbiamo attaccato tre volte gli Houthi in Yemen. Continueremo ad aumentare l'intensità e il ritmo degli attacchi finché necessario". Lo ha detto il capo dell'Aeronautica israeliana, Tomer Bar, come riporta il sito di notizie israeliano Ynet che in precedenza rilanciava notizie di Asharq Al-Awsat secondo cui gli Houthi dello Yemen si aspetterebbero un attacco israeliano "diverso dai precedenti".