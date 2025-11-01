Israele: “Non sono di ostaggi gli ultimi corpi consegnati da Hamas”

(Adnkronos) – L’esercito israeliano rende noto oggi che non sono di ostaggi i tre corpi che la notte scorsa Hamas ha consegnato tramite la Croce Rossa. Si è arrivati a questa determinazione una volta completato il processo di identificazione da parte dell’istituto forense Abu Kabir di Tel Aviv, riporta il Times of Israel.

I corpi di 11 ostaggi sono ancora detenuti dal gruppo terroristico nella Striscia. Venerdì sera la Croce Rossa ha dichiarato di aver trasferito in Israele i resti parziali di tre corpi da Hamas a Israele.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)