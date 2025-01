Israele, “più felice che mai insieme ai miei cari”: post dell’ex ostaggio Emily

(Adnkronos) – “Sono tornata con i miei cari, sono più felice che mai. Sono grata alla mia famiglia e ai miei migliori amici”. Così la cittadina israelo-britannica Emily Damari, una delle tre donne ostaggio che sono state liberate ieri da Hamas, nel suo primo post su Instagram da quando è tornata in Israele. “Sono riuscita a vedere solo di sfuggita tutto quello che avete fatto per me. Il mio cuore è pieno di emozioni”, ha aggiunto. Damari, 28 anni, è stata ferita durante l’assalto del 7 ottobre del 2023 e ha perso due dita. Emily è stata liberata ieri insieme a Romi Gonen e Doron Steinbrecher. Le tre giovani sono state rilasciate a poche ore dall’entrata in vigore della tregua tra Israele e Hamas. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)