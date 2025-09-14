16.8 C
Firenze
domenica 14 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Israele, Rubio oggi a Gerusalemme: “Attacco Idf a Doha non cambia natura relazioni con Usa”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Il segretario di Stato americano Marco Rubio è oggi in Israele per una visita ufficiale dopo aver espresso il sostegno dell’Amministrazione Trump all’alleato, malgrado il raid dell’Idf contro la leadership di Hamas a Doha. Insieme al Premier Benjamin Netanyahu, nelle prossime ore si recherà al Muro del pianto di Gerusalemme. Gli Stati Uniti “non sono contenti” dell’attacco israeliano contro i leader di Hamas in Qatar. Il raid “non cambia la natura della nostra relazione con gli israeliani ma dovremo parlarne, principalmente, dell’impatto che ha” sugli sforzi per una tregua, ha dichiarato Rubio prima di lasciare Washington. “Dovremo discutere dell’impatto degli eventi dei giorni scorsi sulla possibilità” di ottenere “a breve” quello che Trump chiede, vale a dire, “la sconfitta di Hamas, la fine della guerra e il ritorno degli ostaggi, tutto insieme”. Secondo il Dipartimento di Stato americano, lo scopo del viaggio di Rubio è quello di assicurare a Israele il sostegno degli Stati Uniti, in vista del prossimo riconoscimento di uno Stato palestinese da parte di diversi Paesi all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
16.8 ° C
17.9 °
16.6 °
92 %
1kmh
75 %
Dom
22 °
Lun
28 °
Mar
24 °
Mer
29 °
Gio
30 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (20)Serie C (10)Almanacco (10)vigili del fuoco (10)Acf Fiorentina (8)incendio (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati