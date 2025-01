Israele, slitta avvio tregua a Gaza: Hamas ritarda elenco ostaggi da liberare

(Adnkronos) – Alle 8.30 (ora locale), l’ora fissata per l’entrata in vigore della prima fase dell’accordo su Gaza, Hamas non aveva ancora inviato l’elenco dei tre ostaggi che dovrebbero essere liberati oggi, come chiesto da Benjamin Netanyahu. Il premier israeliano ha condizionato l’attuazione dell’accordo, quindi della tregua, alla consegna dell’elenco dei nomi dei tre ostaggi – tre donne secondo il Jerusalem Post – che, secondo i termini dell’intesa raggiunta con la mediazione di Qatar, Egitto e Stati Uniti, avrebbe dovuto essere consegnato 24 ore prima del rilascio, inizialmente atteso intorno alle 16.30. Hamas, in un comunicato diffuso dopo le dichiarazioni di Netanyahu, cita “ragioni tecniche” per la mancata consegna dell’elenco. La lista, ha spiegato una fonte di Hamas a YNet, sarà consegnata solo dopo che sarà stata approvata dal leader del movimento, Muhammad Sinwar. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)