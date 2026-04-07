18 C
Firenze
martedì 7 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Istanbul, sparatoria vicino a consolato israeliano: 3 morti e 2 feriti. Arrestato uomo armato

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Sparatoria oggi vicino al consolato israeliano a Istanbul, in Turchia. Secondo i media turchi, il bilancio è di tre vittime. Due agenti di polizia sarebbero rimasti feriti sul posto. Non si registrano vittime israeliane, si legge sul sito di Ynetnews. 

La polizia turca ha arrestato, ferito, uno degli uomini che ha sparato mentre l’altro è stato ucciso, riporta l’emittente televisiva turca Ntv. Il consolato israeliano di Istanbul è attualmente chiuso. 

Il Daily Sabah scrive che, secondo notizie non confermate, i sospetti avrebbero sparato contro gli agenti di polizia di stanza vicino all’edificio, situato in un importante centro finanziario che ospita anche le sedi centrali delle principali banche turche. Al momento non è noto se gli aggressori avessero come obiettivo il consolato. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
18 ° C
19.2 °
16.8 °
62 %
1.8kmh
20 %
Mar
20 °
Mer
23 °
Gio
23 °
Ven
24 °
Sab
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1190)ultimora (733)sport (152)Tecnologia (59)Eurofocus (48)salute (47)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati