Istanbul, sparatoria vicino a consolato israeliano: 3 morti e 2 feriti. Arrestato uomo armato

(Adnkronos) –

Sparatoria oggi vicino al consolato israeliano a Istanbul, in Turchia. Secondo i media turchi, il bilancio è di tre vittime. Due agenti di polizia sarebbero rimasti feriti sul posto. Non si registrano vittime israeliane, si legge sul sito di Ynetnews.

La polizia turca ha arrestato, ferito, uno degli uomini che ha sparato mentre l’altro è stato ucciso, riporta l’emittente televisiva turca Ntv. Il consolato israeliano di Istanbul è attualmente chiuso.

Il Daily Sabah scrive che, secondo notizie non confermate, i sospetti avrebbero sparato contro gli agenti di polizia di stanza vicino all’edificio, situato in un importante centro finanziario che ospita anche le sedi centrali delle principali banche turche. Al momento non è noto se gli aggressori avessero come obiettivo il consolato.

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