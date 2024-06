Ita-Lufthansa, verso ok Ue definitivo a nozze il 2 o 3 luglio

(Adnkronos) – E' questione di ore per il via libera dell'Ue alle nozze tra Ita Airways e Lufthansa. Il disco verde definitivo di Bruxelles, infatti, secondo quanto si apprende, potrebbe arrivare in anticipo rispetto alla scadenza fissata per il 4 luglio, già il 2 anche se molto probabilmente arriverà il 3 luglio. Il 17 giugno scorso la Commissione Ue aveva adottato, a livello tecnico, un primo orientamento positivo informale sull'intesa tra Ita e Lufthansa. Le parti, infatti, avevano presentato informalmente alla Commissione Europea, misure che ponevano rimedio in modo soddisfacente alle preoccupazioni per la concorrenza espresse riguardo all'operazione che porterà gradualmente Ita sotto il controllo di Lufthansa, oggetto di un'indagine approfondita da parte della Dg Concorrenza. Si erano registrati progressi notevoli sui rimedi sui voli a corto raggio, per i quali già c'era già un accordo di massima, che è stato ulteriormente migliorato da Lufthansa, in particolare su Milano Linate. Sul lungo raggio, Lufthansa avrebbe offerto un rimedio simile a quello del corto raggio: o un nuovo entrante che garantisca la stessa presenza, con la stessa frequenza, per almeno tre anni; oppure, nel caso in cui non ci fosse un nuovo entrante che garantisca il volo diretto, due nuovi entranti, che garantiscano un volo con scalo, ma che abbia una durata non superiore a tre ore in più rispetto al volo diretto. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)