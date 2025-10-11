25.9 C
sabato 11 Ottobre 2025
Italia ai playoff dopo Estonia e Israele? La combinazione che ‘spaventa’ Gattuso

REDAZIONE
(Adnkronos) –
L’Italia potrebbe essere ‘condannata’ ai playoff già al termine delle prossime due partite di qualificazione ai Mondiali 2026. La Nazionale allenata dal ct Gennaro Gattuso sfiderà l’Estonia oggi, sabato 11 ottobre, mentre è attesa dal match contro Israele martedì 14. Gli azzurri si trovano al momento al secondo posto del girone I a quota 9 punti dietro la Norvegia, prima con 15 e una partita in più. 

Proprio il destino degli scandinavi, che nella prima giornata del gruppo hanno battuto l’Italia allora allenata da Spalletti 3-0, si incrocia inevitabilmente con quello degli azzurri. Haaland e compagni potrebbero infatti staccare la qualificazione diretta ai Mondiali 2026, in programma la prossima estate negli Stati Uniti, in Canada e Messico, vincendo la propria partita contro Israele, in programma stasera, ma non solo. 

Perché ciò accada l’Italia dovrebbe non vincere nessuna delle prossime due partite, quindi né con l’Estonia né con Israele. In questo caso la Norvegia volerebbe direttamente ai Mondiali, mentre per gli azzurri rimarrebbe ‘soltanto’ la speranza di qualificarsi attraverso i playoff, a cui accederanno le seconde classificate di tutti i gironi più le quattro migliori squadre della Nations League 2024/25 non ancora qualificate. 

 

