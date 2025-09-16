19.8 C
Firenze
martedì 16 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Italia-Belgio ai Mondiali di pallavolo: orario e dove vederla in tv (in chiaro)

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
L’Italia scende in campo ai Mondiali di pallavolo 2025. Oggi, martedì 16 settembre, l’Italvolley del ct Ferdinando De Giorgi affronta il Belgio – in diretta tv, in chiaro, e streaming – nella seconda giornata della manifestazione. Nelle Filippine, gli azzurri hanno già battuto all’esordio l’Algeria con un netto 3-0, risultato che li ha proiettati al primo posto del gruppo F a 3 punti e a pari merito proprio con il Belgio. L’Italia arriva al torneo da campione in carica e dovrà difendere il titolo vinto nel 2022.  Italia-Belgio ai Mondiali di pallavolo inizierà oggi alle 15.30. Le partite del torneo maschile sono trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, sui canali Rai. Il match si potrà seguire anche in streaming su Rai Play, gratis, sulla piattaforma di Dazn e su Vbtv.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
19.8 ° C
20 °
18.5 °
83 %
1.5kmh
40 %
Mar
26 °
Mer
26 °
Gio
30 °
Ven
32 °
Sab
32 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (20)Almanacco (12)elezioni regionali Toscana 2025 (9)Serie C (9)incendio (9)vigili del fuoco (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati