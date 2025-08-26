26.3 C
Firenze
martedì 26 Agosto 2025
Italia-Belgio ai Mondiali di pallavolo: orario e dove vederla in tv

REDAZIONE
Torna in campo l’Italia di pallavolo. La nazionale femminile affronta oggi, martedì 26 agosto, il Belgio nel terzo match del pool B dei Mondiali di volley che si stanno disputando in Thailandia. La squadra allenata da Julio Velasco, che ha conquistato l’oro alle Olimpiadi di Parigi e trionfato nell’ultima Nations League, ha vinto le prime due partite contro Slovacchia e Cuba, salendo a 31 successi consecutivi. Già qualificate agli ottavi di finale, l’Italia si gioca ora il primo posto nel girone.  La sfida tra Italia e Belgio, valida per i Mondiali di pallavolo femminile 2025, è in programma oggi, venerdì 22 agosto, al Phuket Municipal Stadium di Phuket alle ore 12. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva, oltre che in chiaro, su Rai 2. Sarà possibile seguire le azzurre anche in streaming su Rai Play e, a pagamento, su Dazn e il sito web Volleyballworld.com.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

