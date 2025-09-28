21.6 C
Firenze
domenica 28 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Italia campione del mondo di pallavolo, Bulgaria battuta 3-1 in finale

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
L’Italia ha vinto i Mondiali di pallavolo maschile 2025. Gli azzurri hanno battuto oggi, domenica 28 settembre, la Bulgaria 3-1 con il punteggio di 25-21, 25-17, 17-25, 25-10 nella finale della rassegna iridata di scena a Manila, nelle Filippine. La squadra allenata da ct Fefé De Giorgi si conferma così campione del mondo dopo il successo del 2022.  Primo set combattuto fin dai primi punti in cui l’Italia prova a strappare affidandosi ai ‘soliti’ Michieletto e Romanò, ma la Bulgaria di ct Blengini resta incollata nel punteggio. Gli azzurri salgono poi di livello a muro e riescono ad allungare portando a casa il primo parziale 25-21. La reazione bulgara arriva a inizio secondo set. Nikolov prova a suonare la carica e la sua Nazionale si ritrova avanti, ma la gioia dura poco. L’Italia ritrova compattezza in difesa e continuità al servizio: Giannelli piazza il muro e Romanò firma un altro ace, permettendo il sorpasso azzurro. Da quel momento è un dominio certificato dal risultato del secondo parziale: 25-17. Nel terzo set l’Italia riparte da dove aveva lasciato. Romanò è ancora devastante al servizio, trovando il quinto ace della sua partita, la Bulgaria prova a salire di livello in attacco per restare punto a punto. Gli azzurri calano e la squadra di Blengini strappa ottenendo un vantaggio di cinque punti sul 15-10 grazie a Nikolov, vincente al servizio e a muro, con gli azzurri imprecisi soprattutto in ricezione. De Giorgi prova a muovere la panchina e l’Italia accorcia nel punteggio, spinta dall’asse Giannelli-Michieletto, campioni d’Italia con Trento. La Bulgaria però non si scompone e riesce a portare a casa il parziale 25-17. L’Italia reagisce subito a inizio quarto set. Gli azzurri vanno avanti sul 9-3 spinti da Michieletto, incisivo in attacco e a muro, e Bottolo, che dopo un terzo parziale deludente si è ripreso il posto nel sestetto titolare. Passano i punti e la Bulgaria si scoraggia, con l’Italia che ne approfitta e aumenta il proprio vantaggio, volando sul 19-10. Il resto è un lento avvicinarsi alla festa azzurra, che esplode quando il quarto set si conclude con un 25-10 che certifica la superiorità della squadra di De Giorgi. L’Italia è campione del mondo, di nuovo.   —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
21.6 ° C
23 °
20.3 °
55 %
5.4kmh
40 %
Dom
22 °
Lun
24 °
Mar
24 °
Mer
20 °
Gio
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)Serie C (14)campionato (12)elezioni regionali Toscana 2025 (11)Gaza (11)carabinieri (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati