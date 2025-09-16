20.5 C
Firenze
martedì 16 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Italia-Cina in Billie Jean King Cup: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
L’Italia esordisce nella Billie Jean King Cup 2025 di tennis. La Nazionale azzurra, capitanata da Tathiana Garbin, scende in campo oggi, martedì 16 settembre, contro le padrone di casa della Cina nei quarti di finale del torneo per nazionali femminili a cui arriva da campionesse in carica dopo il trionfo dello scorso anno. Jasmine Paolini e Sara Errani guidano la spedizione italiana a Shenzhen.  La sfida tra l’Italia e la Cina è in programma oggi, martedì 16 settembre, alle ore 11. Le due Nazionali si sono affrontate in un solo precedente, risalente alla Billie Jean King Cup nel 2007, quando le azzurre si sono imposte con un netto 5-0 nei quarti di finale.  Italia-Cina sarà trasmessa, come tutte le partite delle azzurre in Billie Jean King Cup, in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su SuperTennis. La partita si potrà seguire anche in streaming su SuperTenniX.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
20.5 ° C
21.2 °
18.7 °
85 %
0.5kmh
75 %
Mar
26 °
Mer
26 °
Gio
30 °
Ven
32 °
Sab
32 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (20)Almanacco (12)elezioni regionali Toscana 2025 (9)Serie C (9)incendio (9)vigili del fuoco (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati