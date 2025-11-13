14.2 C
Italia contestata in Moldavia, Gattuso: “È una vergogna, non lo accetto”

(Adnkronos) –
Gennaro Gattuso ‘contro’ i tifosi italiani a Chisinau. Il ct della Nazionale pochi minuti dopo aver festeggiato la vittoria contro la Moldavia, battuta per 2-0 oggi, giovedì 13 novembre, ha voluto difendere la sua squadra contro diversi cori di contestazione che sono arrivati a più riprese dal settore dei tifosi italiani, arrivati in 500 per sostenere gli azzurri.  

“La prestazione mi è piaciuta, abbiamo creato tanto. Quello che non mi è piaciuto sono stati cori come ‘andate a lavorare’ che sono arrivati dai tifosi”, ha detto Gattuso ai microfoni Rai, “quello che ho sentito oggi è una vergogna, non lo accetto. Non è il momento di fare questi cori ai giocatori. Bisogna stare uniti, perché la squadra sta combattendo in campo con tutte le nostre difficoltà e sentire 500 tifosi che contestano fuori casa non lo accetto”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

