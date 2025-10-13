Italia divisa in due tra anticiclone e un insidioso vortice: il meteo

(Adnkronos) –

Italia divisa in due tra l’alta pressione con il conseguente caldo anomalo nella prima metà di ottobre e un insidioso vortice, che preannuncia la svolta meteo e l’arrivo del maltempo. Il Paese – da Milano a Roma, da Napoli a Palermo – continua infatti a essere protetto da un robusto anticiclone con sole in abbondanza: il quadro quasi estivo, però, sta iniziando a mostrare i primi segnali di cedimento, in particolare al Sud. Stanno dunque per tornare piogge e temporali su alcune zone.

Sulle regioni settentrionali, in particolare sulla Val Padana, l’alta pressione si conferma un muro invalicabile sottolinea iLMeteo.it. Questo regime anticiclonico garantirà giornate per lo più soleggiate in montagna e cieli grigi e umidi in pianura anche nella nuova settimana. Il fronte opposto è rappresentato dal Sud Italia. Qui, già a partire da domani martedì 14 ottobre, l’equilibrio anticiclonico verrà spezzato dall’arrivo di un vortice insidioso. Questo sistema perturbato innescherà un netto peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Le prime regioni a essere colpite saranno le due Isole maggiori, Sardegna e Sicilia, dove si prevedono i fenomeni più intensi con nubifragi e temporali anche violenti. Successivamente, il maltempo si estenderà alla Calabria e, nella seconda parte della settimana, anche sulla Puglia. Si raccomanda attenzione per i possibili accumuli idrici e i fenomeni intensi.

Con l’arrivo del maltempo, è atteso un calo delle temperature al Sud, ma questo sarà lieve e non eccessivo. E’ possibile che al Nord, i venti di Grecale possano tamponare temporaneamente questa stasi d’aria inquinata verso la seconda parte della settimana.

Oggi, lunedì 13 ottobre – Al Nord: qualche nuvola in più. Al Centro: soleggiato e mite. Al Sud: qualche rovescio pomeridiano in Sardegna.

Domani, martedì 14 ottobre – Al Nord: poco o parzialmente nuvoloso, clima mite. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: molte nubi in Sicilia e Sardegna, anche con piogge. Sole altrove.

Mercoledì 15 ottobre – Al Nord: qualche pioggia sui settori alpini, sole altrove. Al Centro: rovesci sparsi sul Lazio, meglio altrove. Al Sud: maltempo con piogge e temporali.

Tendenza: vortice con forte maltempo al Sud, stabile al Nord.

