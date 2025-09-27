17.3 C
sabato 27 Settembre 2025
Italia, è finale ai Mondiali di pallavolo: Polonia battuta 3-0

L’Italia di pallavolo vola in finale ai Mondiali 2025. Gli azzurri hanno battuto oggi, sabato 27 settembre, la Polonia campione d’Europa nella semifinale della rassegna iridata di scena nelle Filippine, a cui la squadra del ct Fefé De Giorgi arriva da campioni in carica. L’Italia si è imposta in tre set con il punteggio di 25-21, 25-22 e 25-23 al termine di una partita estremamente combattuta. Nell’ultimo atto del torneo ora la Nazionale azzurra sfiderà la Bulgaria, che nell’altra semifinale ha sconfitto la Repubblica Ceca 3-1. Gli azzurri sono stati incisivi fin dai primi punti, attenti in ricezione e dominanti in attacco con Michieletto e soprattutto Romanò. Giannelli gestisce al meglio le proprie opzioni offensive e il muro azzurro riesce a contenere gli attacchi di Wilfredo Leon, il più pericoloso tra i giocatori polacchi. Il primo set termina quindi 25-21 e il copione non cambia nel secondo, vinto dalla Nazionale allenata da De Giorgi 25-22. La reazione polacca arriva a inizio terzo set, ma il vantaggio dura poco. L’Italia rimonta e sorpassa, chiudendo 25-23 e volando in finale.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

