Italia, Gravina: “Non giocare con Israele? Vorrebbe dire non andare al Mondiale”

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) –
L’Italia dovrebbe giocare contro Israele? Oggi, lunedì 15 settembre, risponde Gabriele Gravina. Nelle scorse settimane è esploso il dibattito riguardo le partite di qualificazione ai prossimi Mondiali 2026, che si terranno in Stati Uniti, Messico e Canada, in cui gli azzurri si ritrovano nello stesso girone con la nazionale israeliana. Il conflitto tra lo Stato ebraico e Hamas, con la precaria situazione umanitaria a Gaza, avevano spinto una parte dell’opinione pubblica a chiedere che la Nazionale di Gattuso si rifiutasse di sfidare quella israeliana. Gli azzurri però si sono presentati regolarmente in campo nella gara d’andata dello scorso 8 settembre, imponendosi con il risultato di 5-4 e conquistando tre punti importanti in chiave qualificazione. A intervenire sull’argomento è stato il presidente della Figc Gabriele Gravina: “Siamo cittadini del mondo e ci teniamo al rispetto della dignità umana. Siamo molto vicini alle persone che soffrono in Palestina, particolamente ai bambini e ai civili innocenti”, ha spiegato a Radio anch’io sport su Rai Radio 1, “non giocare a Udine contro Israele vorrebbe anche dire non andare al Mondiale e favorire Israele in questo percorso. Con la Uefa – ha aggiunto – metteremo in atto qualche iniziativa umanitaria”.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

