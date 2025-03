Italia, il percorso verso i Mondiali 2026: c’è Haaland sulla strada degli Azzurri

(Adnkronos) – Per l’Italia, la strada verso i Mondiali 2026 in Messico, Canada e Stati Uniti è un po’ più complicata. Dopo l’eliminazione ai quarti di Nations League contro la Germania, si è delineato il percorso degli Azzurri verso la prossima Coppa del Mondo. Nel girone di qualificazione, la Nazionale di Spalletti affronterà Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia. L’Italia, eliminata dalla Germania in Nations League, va così a occupare il girone I delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Il primo posto garantirà la qualificazione diretta alla rassegna del prossimo anno in Canada, Stati Uniti e Messico, mentre in caso di secondo posto ci saranno gli spareggi. Il cammino degli Azzurri dipenderà in buona parte dalla sfida contro la Norvegia di Erling Haaland, l’avversaria più ostica. Decisamente più abbordabili le sfide contro Israele, Estonia e Moldavia. Ecco tutti gli impegni degli Azzurri verso i Mondiali 2026: 6 giugno 2025: Norvegia-Italia

9 giugno 2025: Italia-Moldavia 5 settembre 2025: Italia-Estonia 8 settembre 2025: Israele-Italia 11 ottobre 2025: Estonia-Italia 14 ottobre 2025: Italia-Israele 13 novembre 2025: Moldavia-Italia 16 novembre 2025: Italia-Norvegia

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)