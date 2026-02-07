9 C
Firenze
sabato 7 Febbraio 2026
Italia nel 'loop' del maltempo, ancora piogge senza tregua: ecco dove

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Ancora pioggia e maltempo sull’Italia secondo le previsioni meteo di oggi, sabato 7 febbraio 2026. Dalla Liguria di Levante giù fino alla Calabria, il versante tirrenico è diventato il bersaglio immobile di un flusso atlantico che non conosce sosta. 

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che questa configurazione è ormai bloccata da settimane: “siamo di fronte a una paralisi barica. La Porta Atlantica è spalancata e invia perturbazioni in serie che scaricano la loro energia sempre sulle regioni esposte a Ovest/Sud-Ovest. È una situazione di monotonia meteo pericolosa, perché non permette ai terreni di asciugarsi.” 

Per ritrovare una situazione simile, bisogna riavvolgere il nastro di 12 anni. Era l’inverno 2013-2014 l’ultima volta che l’Italia tirrenica visse una sequenza così estenuante di perturbazioni, con accumuli record che misero in ginocchio la viabilità e i fiumi. Anche allora, come in questo 2026, l’anticiclone rimase il grande assente, lasciando il Mediterraneo in balia delle correnti umide oceaniche. 

Nelle prossime ore la “noia” meteorologica proseguirà: piogge battenti insisteranno dalla Toscana alla Calabria, con i picchi massimi attesi ancora una volta sul Basso Tirreno. Tra Campania e cosentino tirrenico si prevedono altri 100-150 mm entro la metà della prossima settimana, che andranno a sommarsi a quelli già caduti, aggravando una situazione idrogeologica già delicata. Fino a metà mese non si vede via d’uscita: gli ombrelli resteranno aperti, sempre nelle stesse zone, in un “loop” che sembra infinito. 

La grande svolta potrebbe arrivare solo da San Valentino in poi, con aria artica dalla Finlandia verso l’Italia. Alcune elaborazioni modellistiche confermano uno scenario incredibile ad oggi. Dopo settimane atlantiche, umide, piovose ma miti, ecco che il Generale 

Inverno potrebbe tornare quantomeno al Nord con tanta neve anche in Pianura Padana. Ovviamente lo scenario artico finnico è da confermare, intanto prepariamoci, o meglio restiamo preparati, alle piogge “monotone” del versante tirrenico, ad oltranza! 

NEL DETTAGLIO
 

Sabato 7. Al Nord: molte nubi, piogge deboli sul Triveneto. Al Centro: peggiora dalla Sardegna verso il resto delle regioni. Al Sud: peggiora sul basso Tirreno e in Puglia. 

Domenica 8. Al Nord: poco sole, peggiora su Piemonte e Liguria. Al Centro: ancora piogge dalla Sardegna verso il resto delle regioni nel pomeriggio. Al Sud: asciutto, peggiorerà in nottata sul basso Tirreno. 

Lunedì 9. Al Nord: piogge sparse. Al Centro: piogge sparse. Al Sud: maltempo. 

Tendenza: ancora tante piogge fino a metà mese poi probabile svolta fredda.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

