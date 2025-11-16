17 C
Firenze
domenica 16 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Italia-Norvegia, oggi qualificazioni Mondiali 2026 – La diretta

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – L’Italia affronta la Norvegia oggi domenica 16 novembre a Milano nel match per l’ultima giornata del girone I di qualificazione ai Mondiali 2026 di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. Gli azzurri hanno 18 punti, la Norvegia guida la classifica a quota 21 con una differenza reti nettamente migliore. L’Italia dovrebbe vincere 9-0 per conquistare il primo posto e la qualificazione diretta ai Mondiali. Il secondo posto costringe invece a giocare i playoff. 

 

Il sorteggio degli accoppiamenti dei playoff è in programma giovedì 21 novembre alle 13 a Zurigo. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
17 ° C
18 °
16.6 °
80 %
1.5kmh
40 %
Dom
16 °
Lun
16 °
Mar
13 °
Mer
12 °
Gio
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1562)ultimora (1460)sport (56)demografica (46)attualità (33)campionato (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati