Italia-Norvegia, oggi qualificazioni Mondiali 2026 – La diretta

(Adnkronos) – L’Italia affronta la Norvegia oggi domenica 16 novembre a Milano nel match per l’ultima giornata del girone I di qualificazione ai Mondiali 2026 di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. Gli azzurri hanno 18 punti, la Norvegia guida la classifica a quota 21 con una differenza reti nettamente migliore. L’Italia dovrebbe vincere 9-0 per conquistare il primo posto e la qualificazione diretta ai Mondiali. Il secondo posto costringe invece a giocare i playoff.

Il sorteggio degli accoppiamenti dei playoff è in programma giovedì 21 novembre alle 13 a Zurigo.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)