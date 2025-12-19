Italia, sorpasso di Cipro e Polonia prima nel ranking: quinto posto Champions lontano

(Adnkronos) – Il quinto slot in Champions League ora, per la Serie A, sembra davvero un miraggio. La sconfitta della Fiorentina nell’ultima giornata di Conference League, dove i viola sono stati battuti 1-0 dal Losanna in trasferta fallendo l’accesso diretto agli ottavi ma ‘accontentandosi’ dei playoff, ha fatto perdere all’Italia due posizioni nel ranking Uefa, che garantisce un posto extra in Champions per le prime due classificate.

L’Italia, che può contare su sette squadre tra Champions, Europa League e Conference, è al momento settima nella speciale graduatoria, superata, a sorpresa, anche da Cipro, che si piazza in quarta posizione. Merito del Pafos di David Luiz, che ha raccolto fin qui sei punti ed è a un solo punto dalla zona playoff, e dell’Aek Larnaca, che è volato agli ottavi di Conference piazzandosi ottavo al termine della fase campionato.

Un’altra sorpresa si trova in cima al ranking, guidato dalla Polonia, che non ha squadre né in Champions né in Europa League. Eppure i polacchi si ritrovano in cima alla classifica Uefa grazie alle prestazioni delle sue tre formazioni in Conference: il Rakow ha strappato il pass per gli ottavi chiudendo secondo a -2 dallo Strasburgo primo, mentre Lech Poznan e Jagiellonia, rispettivamente all’11esimo e 17esimo posto, sono volati ai playoff.

L’Italia è quindi costretta a rincorrere ma che tra gennaio e febbraio potrebbe portarsi nei pressi del secondo posto in caso di passaggio del turno di Inter, Juventus e Napoli in Champions (l’Atalanta è già sicura del pass per la fase successiva), e di Roma e Bologna in Europa League. Il ranking completo:

1. Polonia, 13.625 punti

2. Inghilterra, 13.486 punti

3. Germania, 12.285 punti

4. Cipro, 11.406

5. Italia, 11.250 punti

6. Spagna, 11.218 punti

7. Francia, 10.714

8. Portogallo, 10.600 punti

9. Danimarca, 9.500 punti

10. Grecia, 9.500 punti

