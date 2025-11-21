9.7 C
Italia U17-Burkina Faso U17: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) – L’Italia scende in campo nei Mondiali Under 17. Gli azzurrini giocano oggi, venerdì 21 novembre, contro il Burkina Faso – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale. La squadra del ct Massimiliano Favo ha già battuto la Repubblica Ceca per 2-0 ai sedicesimi ed eliminato poi l’Uzbekistan per 3-2 negli ottavi della rassegna iridata. 

 

La sfida tra Italia e Burkina Faso è in programma oggi, venerdì 21 novembre, alle ore 14.30. Ecco la probabile formazione degli azzurri: 

Italia (4-3-1-2): Longoni; Marini, De Paoli, Reggiani, Mambuku; Steffanoni, Prisco, Luongo; Inacio; Arena, Lontani. Ct. Favo 

 

Italia-Burkina Faso sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva in chiaro su RaiSport HD. Il match sarà disponibile anche in sttreaming su RaiPlay e sull’app Fifa+. 

 

sport

