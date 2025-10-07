17.1 C
Italiana trovata senza vita a Formentera, autopsia esclude morte violenta

REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La Guardia Civil di Formentera ha escluso la morte violenta di Luisa Asteggiano, la 45enne di Bra, in provincia di Cuneo, trovata senza vita domenica nella sua abitazione a Es Pujols. Lo scrive la Voz de Ibizia citando i risultati dell’autopsia condotta sul corpo della donna. La Guardia Civil ha fatto sapere di essere in attesa di altri esami che possano stabilire le cause del decesso della cittadina italiana che viveva da dieci anni sull’isola. 

Il compagno della vittima, l’italiano 51enne Ivan Sauna inizialmente sospettato di violenza di genere, è stato portato questa mattina in tribunale a Ibiza per essere ascoltato. 

internazionale/esteri

