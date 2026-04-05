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Iva Zanicchi e la caduta, il racconto a Verissimo: “C’era un buco…”

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(Adnkronos) – “Sono caduta, volevo andare a salutare l’orchestra…”. Iva Zanicchi, ospite a Verissimo oggi domenica 5 aprile, nello studio del programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 svela di aver rischiato grosso con una caduta recente. “Va abbastanza bene, a parte qualche problema di cadute. Problemi di equilibrio? No, problemi di vista…”, dice la cantante arrivando in trasmissione. “Non ho visto che c’era un buco accanto alla pedana, volevo andare a salutare l’orchestra e sono finita giù”, dice Iva Zanicchi che, nell’ultima stagione televisiva, è stata protagonista di una caduta ‘cult’, per fortuna senza gravi conseguenze. Nella puntata di Belve in cui è stata intervistata da Francesca Fagnani, Zanicchi prima di lasciare lo studio è inciampata nel celeberrimo ‘binario’ che attraversa lo studio del programma in onda su Raidue. 

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