Iva Zanicchi, il lapsus in diretta: “Mi è piaciuta Elettra… Ferrari”

REDAZIONE
(Adnkronos) –
Elettra Lam… Ferrari. Iva Zanicchi, ospite oggi a ‘La Vita in Diretta’ da Alberto Matano, dopo la prima serata del Festival di Sanremo 2026 ha commentato la classifica provvisoria – in ordine sparso – che comprende Arisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga, Fedez-Masini, esprimendo le sue preferenze.  

Zanicchi si è detta sorpresa dall’intonazione generale di tutti gli artisti: “Il santo Remo ha fatto un miracolo vero, tutti intonati, nessuno ha steccato, anche quelli un po’…”. 

Nel tentativo di citare Elettra Lamborghini, Zanicchi è inciampata in un lapsus: “…Come la Lam… Ferrari, insomma. La Lamborghini”, ha urlato, piacevolmente sorpresa. “Eh, c’ho anche 86 anni scusatemi”, ha detto scherzando. Insomma al di là della gaffe, Elettra è stata, insieme a Sal Da Vinci, una delle preferite della serata di Zanicchi: “La più inquadrata e intonata di tutti”.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

