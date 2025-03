Jack Draper, chi è il finalista di Indian Wells che ha battuto Alcaraz

(Adnkronos) –

Jack Draper ha battuto Carlos Alcaraz e ora punta il trono di Indian Wells. Il tennista inglese è riuscito a superare in tre set lo spagnolo, che dovrà abdicare dopo due trionfi consecutivi in California. Draper sfiderà quindi Rune nell’attesissima finale del Masters 1000 ed entrerà finalmente nella top 10 del ranking Atp. Ma chi è Draper?

Jack Alexander Draper è un tennista inglese classe 2001, e con Jannik Sinner non condivide soltanto l'età. I due si conoscono da tempo e sono diventati amici, giocando anche insieme in doppio lo scorso anno, alla viglia degli US Open dove si sono scontrati in semifinale, a Montreal. Cresciuto ad Ashtead, nel sud di Londra, Draper il tennis ce l'ha nel sangue. Il padre Roger è stato alla guida della Lawn Tennis Association, mentre la madre Nicky ha giocato a livello giovanile prima di diventare allenatrice di tennis. Draper è uno dei giocatori mancini del circuito e il rovescio a due mani è il suo colpo migliore insieme al servizio. A livello junior è riuscito ad arrivare nel 2018 in finale a Wimbledon, facendo il suo esordio nei tornei Atp lo stesso anno. I primi successi arrivano nel 2022, quando vinse il Challenger di Forlì ed entrò nella top 100. Dopo 5 Challenger e 7 tornei Itf, nel 2024 ha vinto il primo torneo Atp a Stoccarda battendo Matteo Berrettini in finale, raggiungendo la 12esima posizione nel ranking, finora la più alta della carriera.