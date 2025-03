Jacobs, debutto all’aperto rinviato per infortunio: cos’è successo

(Adnkronos) – “Ciao ragazzi, che dirvi? Ero pronto e carico per correre a Miami: 4×100 con i miei compagni di squadra di Jacksonville e poi i 200. Un primo assaggio di outdoor, non vedevo l’ora. E invece… Guardate cos’è successo. Fermato da un piccolo stop che mi tiene lontano dai blocchi. Nulla di grave, ma niente gara e dritto agli accertamenti”. Marcell Jacobs ha annunciato così, in una storia Instagram, che non ci sarà per il debutto stagionale inizialmente previsto a Miami. Il campione azzurro ha postato il video di un fastidio fisico avvertito durante una partenza in allenamento. “Io però non mollo. So cosa voglio, so cosa amo, e so che emozioni voglio darvi”. Tutto rimandato, quindi, alle prime due tappe dell’anno in Diamond League: entrambe in Cina, nei 100 metri, a Xiamen (26 aprile) e a Keqiao (3 maggio). —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)