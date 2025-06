Jacobs, il ritorno in pista è vicino: gli allenamenti di Marcell – Video

(Adnkronos) –

Marcell Jacobs sta tornando. Il velocista azzurro, medaglia d’oro nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo2020, si prepara a scendere in pista dopo il lungo stop che lo ha tenuto lontano dalle gare per oltre quattro mesi. Jacobs infatti, che si è trasferito negli Stati Uniti per allenarsi, ha subito diversi infortuni che ne hanno condizionato le prestazioni, ma ora sembra aver finalmente smaltito i propri problemi fisici ed è pronto a tornare in pista martedì 17 giugno a Turku, in Finlandia, in occasione dei dei Paavo Nurmi Games, dove lo scorso anno trionfò nei 100 metri facendo segnare anche il record del meeting grazie ai suoi 9″92. Per prepararsi al meglio all’appuntamento, Jacobs sta intensificando il suo programma d’allenamento. Come documentato dai canali ufficiali della Federazione, il velocista azzurro sta alternando esercizi per aumentare la forza ad altri per migliorare l’esplosività. Pesi, aerobica, pista e scaloni, Jacobs sta aumentando i carichi d’allenamento per tornare ai suoi livelli dopo annni in chiaroscuro. L’ultima gara di Jacobs risale allo scorso febbraio, quando fu protagonista di una prestazione negativa nei 60 metri indoor di Boston. Nei 100 metri delle ultime Olimpiadi di Parigi 2024 invece, dove l’azzurro arrivava da campione in carica, Marcell ha chiuso al quinto posto, chiudendo con un dignitoso 9”85 che, rispetto alle aspettative, non molto positive, della vigilia, è stato considerato come un risultato tutto sommato positivo. La gara è stata vinta dallo statunitense Noah Lyles (9”79), seguito dal giamaicano Kishane Thompson (9”79) e dallo statunitense Fred Kerley (9”81). —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)