Jacqueline Luna Di Giacomo smentisce la crisi con Ultimo, la foto e la dedica social

(Adnkronos) – “Lontano dai rumori e vicino alle risate. Happy 30 daddy”. Con queste parole Jacqueline Luna Di Giacomo ha celebrato sui social il 30esimo compleanno di Ultimo, nome d’arte di Niccolò Moriconi, smentendo allo stesso tempo le voci circolate negli ultimi mesi su una presunta crisi di coppia.

L’influencer ha condiviso un post dedicato al cantautore romano con una foto scattata prima che nascesse Enea, il loro primo figlio. Un messaggio affettuoso che conferma la serenità tra la coppia.

Anche il cantautore ha voluto celebrare i suoi 30 anni con un lungo messaggio condiviso sui social in cui ha tracciato una sorta di bilancio personale e artistico che attraversa tutta la sua carriera, dagli inizi fino ai grandi eventi negli stadi. Un racconto intimo, dedicato esplicitamente al pubblico che lo segue da oltre dieci anni.

Nel messaggio Ultimo ha ripercorso le tappe fondamentali del suo percorso artistico, a partire dagli esordi: “Abbiamo passato questi 10 anni insieme e se mi giro rivedo tutto. Dalla casa con Tonno a scrivere Pianeti, al quinto piano sopra tutti a fumare fino a tardi”, fino alla svolta del 2018 con la vittoria a Sanremo Giovani, “che ho dedicato a Vale”, e l’ingresso definitivo nel mainstream con Peter Pan e i primi instore nei centri commerciali.

Non manca il riferimento a Sanremo 2019 con ‘I tuoi particolari’ e quel liberatorio “dovete sempre rompe er…””. Da lì in poi una crescita costante sul piano live: “Il tour dei 20 palazzetti, le lacrime finali del primo Olimpico”, fino all’annuncio del primo tour negli stadi, interrotto dalla pandemia.

Tra i passaggi più personali, Ultimo ha citato anche la nascita del figlio Enea: “Arriva Enea che mi insegna a rimanere disincantato dalle cose della vita”, e i traguardi più recenti, nel “2025 il mio 10° Stadio Olimpico e l’annuncio di Tor Vergata, l’evento più importante per la mia vita”. E infine “2026, eccoci”.

