James Bond ‘cambia casa’, il franchise passa nelle mani di Amazon Mgm

(Adnkronos) – James Bond ‘cambia casa’. Il controllo creativo del franchise sull’agente segreto più amato al mondo passa nelle mani di Amazon Mgm Studios. Un annuncio, che segna la fine di un’era per l’industria e non solo, dopo che gli storici produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson hanno fatto un passo indietro. Secondo i dettagli dell’accordo, come si legge sui media internazionali, Amazon Mgm, Wilson e Broccoli hanno formato una nuova ‘joint venture’ per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale di Bond. Le tre parti rimarranno comproprietarie dell’iconico franchise, ma Amazon Mgm avrà il controllo creativo. “Dedico la mia carriera a Bond da quasi 60 anni, che sono stati incredibili. Ora mi ritiro dalla produzione dei film di 007 per concentrarmi su progetti artistici e di beneficenza. Pertanto, Barbara e io siamo d’accordo, è tempo che il nostro partner di fiducia guidi James Bond verso il futuro”, dichiara Wilson. “La mia vita è stata dedicata a mantenere e sviluppare la straordinaria eredità che è stata consegnata a Michael e a me da nostro padre, il produttore Cubby Broccoli. Ho avuto l’onore di lavorare a stretto contatto con quattro degli attori di grande talento che hanno interpretato 007 e migliaia di artisti meravigliosi del settore. Con la conclusione di ‘No Time to Die’ e il ritiro di Michael dai film, sento che è tempo di concentrarmi sui miei altri progetti”, spiega Broccoli.

‘No Time to Die’ è il 25mo film di James Bond e il quinto e ultimo ruolo di Daniel Craig nei panni di 007. E’ uscito nel 2021 e ha incassato 775 milioni di dollari. Da allora, non ci sono stati annunci sulla tempistica per la produzione del prossimo film o il sostituto di Craig. Ora tocca ad Amazon scegliere chi prenderà il suo posto. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)