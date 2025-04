Jasmine Carrisi e le parole su papà Al Bano: “Avere dei genitori famosi non è facile”

(Adnkronos) –

Jasmine Carrisi ha parlato del rapporto che ha con il papà Al Bano e di quanto sia stato complicato crescere con dei genitori famosi. La concorrente, nella seconda puntata di The Couple in onda lunedì 14 aprile, ha parlato delle sue difficoltà nel creare dei rapporti sociali. Jasmine ha avuto dei momenti di fragilità durante la prima settimana nel reality game condotto da Ilary Blasi. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha spiegato: “Ho voglia di creare rapporti umani, ma non ci riesco. Mi chiedo sempre a quante persone piaccio. Se io non ci fossi, cambierebbe qualcosa? Avere dei genitori così famosi ha influito tantissimo sul mio modo di essere”. “C’è la gente che parla di te, pregiudizi. Persone a cui stai antipatica sulla base del nulla. C’è chi pensa io abbia la vita perfetta perché hai i soldi e i genitori famosi. È ovvio che poi ti chiudi e diventi diffidente”, ha aggiunto la 23enne. E parlando con gli altri concorrenti ha espresso la sua ansia di dover andare bene sempre e comunque: “Se cammino per strada e noto che qualcuno mi riconosce mi viene l’ansia. A volte vorrei essere trasparente. I miei, soprattutto mio padre, non mi ha mai messo pressione, non mi ha mai detto come devo comportarmi”, ha spiegato. “Io sono sempre stata esposta, questo mi ha portata a chiudermi e a essere diffidente”, ha aggiunto Jasmine rivolgendosi direttamente alla conduttrice, ammettendo che questo percorso aiuterà a crescere. I genitori, ha poi rivelato, l’hanno appoggiata nella scelta di partecipare al game show: “Sapevano che sarei cresciuta tanto. Mi hanno detto di divertirmi, e di godermela tutti i giorni”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)