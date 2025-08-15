36.3 C
Firenze
venerdì 15 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Jeff Bezos, morta la madre Jackie: l’addio del fondatore di Amazon

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Lutto per il fondatore di Amazon Jeff Bezos. E’ morta ieri la madre Jackie Bezos a 78 anni, ma la notizia è stata data oggi. Il decesso dopo aver lottato contro una forma di demenza. In un post su Instagram accompagnato da una foto di lei, il miliardario 61enne ha ricordato che la sua vita da adulta è iniziata “un po’ presto”, quando è diventata madre a 17 anni.  La Bezos Family Foundation ha dichiarato in un comunicato che a Jackie Bezos era stata diagnosticata nel 2020 la demenza a Corpi di Lewy, una malattia neurologica degenerativa. Era stata presidente della Fondazione, che eroga borse di studio per l’istruzione. “Non deve essere stato facile, ma lei è riuscita a far funzionare tutto”, ha scritto Jeff Bezos. “Si è dedicata con ferocia al compito di amarmi e ha aggiunto mia sorella e mio fratello alla sua lista di persone da amare, proteggere e nutrire”. Bezos ha detto che è morta “circondata da tanti di noi che l’amavano: i suoi figli, i nipoti e mio padre. La custodirò per sempre nel mio cuore”. “Ti voglio bene, mamma” ha scritto Jeff.  Sono arrivate condoglianze da parte di celebrità come Antonio Banderas, Sharon Stone, Naomi Campbell e Miranda Kerr. Lauren Sánchez, l’ex giornalista che ha sposato Bezos in una cerimonia a Venezia piena di star a giugno, ha scritto: “Ci mancherà tantissimo”.   —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
36.3 ° C
36.8 °
34.7 °
25 %
5.7kmh
0 %
Ven
35 °
Sab
38 °
Dom
37 °
Lun
35 °
Mar
34 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (18)incidente (15)vigili del fuoco (14)Pisa Sporting Club (11)carabinieri (11)calciomercato (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati