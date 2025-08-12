29.6 C
Firenze
martedì 12 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Jerry Calà e Matteo Renzi, serata a sorpresa all’Anema e Core di Capri

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Serata sorprendente per chi frequenta la Taverna Anema e Core di Capri. A catalizzare l’attenzione del pubblico l’arrivo di Jerry Calà, amico storico del locale, che ha condiviso il palco con Gianluigi Lembo. Ma tra i tavoli c’era anche Matteo Renzi, in vacanza con amici e famiglia. Momento clou della serata quando i figli dell’ex premier, Francesco ed Ester, hanno improvvisato una versione di “Anna e Marco” di Lucio Dalla, dedicandola ai genitori. La canzone recita “Anna bello sguardo, non perde un ballo, Marco che a ballare sembra un cavallo”, ma Renzi non si è tirato indietro e ha ballato e cantato in pista, mentre gli organizzatori distribuivano costumi da Superman, antico romano e tamburelli capresi.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
29.6 ° C
31.2 °
28.8 °
51 %
3.1kmh
0 %
Mer
39 °
Gio
39 °
Ven
38 °
Sab
39 °
Dom
26 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (21)carabinieri (14)vigili del fuoco (12)Pisa Sporting Club (12)incidente (11)calciomercato (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati