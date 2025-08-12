27.4 C
Firenze
martedì 12 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Jesolo, trovato morto il bimbo di 6 anni disperso in mare

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – E’ stato trovato morto in mare il bimbo di 6 anni disperso da ieri a Jesolo, in provincia di Venezia. A denunciarne la scomparsa in località Cavallino-Treporti ieri era stata la madre. Le ricerche, a cui hanno partecipato vigili del fuoco, guardia costiera, forze dell’ordine e anche molti bagnanti, sono scattate subito dopo l’allarme, ma il piccolo è stato trovato nella notte a un centinaio di metri dal punto in cui la mamma lo aveva visto l’ultima volta.  Alle ricerche hanno partecipando anche i turisti presenti in spiaggia: in molti hanno creato una catena umana per proseguire “a rastrelliera” tenendosi per mano.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
27.4 ° C
29.6 °
26.1 °
54 %
1.7kmh
0 %
Mar
33 °
Mer
39 °
Gio
38 °
Ven
37 °
Sab
38 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (19)carabinieri (13)vigili del fuoco (11)Pisa Sporting Club (11)calciomercato (10)Movimento 5 Stelle (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati