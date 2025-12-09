12.1 C
Firenze
martedì 9 Dicembre 2025
Jimmy Kimmel rinnova il contratto con Abc: “Fino al 2027 o alla fine del mondo”

Jimmy Kimmel continuerà a condurre il suo programma notturno sulla Abc fino a maggio 2027 o “fino alla fine del mondo, a seconda di quale delle due cose arriverà per prima”, ha annunciato il conduttore durante il suo popolare talk show, spiegando di aver deciso di “estendere il suo contratto con Abc per un altro anno. Ci ho pensato molto e ho deciso che mi piacerebbe passare meno tempo con la mia famiglia, sono onorato e commosso di far parte della routine del pubblico: che sia a letto o durante il vostro momento in bagno al mattino”, ha aggiunto il conduttore, che ha precisato: “L’ultima cosa che voglio in questo momento è far irritare il presidente Trump”. Come riporta ‘Deadline’, la star del piccolo schermo sarebbe intenzionata a porre fine alla sua partnership con il network al termine di questo nuovo accordo. Al momento, non c’è nessuna conferma ufficiale. 

Una notizia che arriva dopo una breve sospensione del suo late night show a settembre – e poi riportato in onda di fronte alle proteste del mondo dell’intrattenimento – da Abc e dalle principali emittenti televisive Sinclair e Nexstar Media per i suoi commenti sulla morte dell’attivista conservatore Charlie Kirk. “La notizia più bella”, aveva commentato Trump, sottolineando che Kimmel – a parer suo – “non ha talento e doveva essere licenziato da tempo” anche per “gli ascolti pessimi. Quindi libertà di espressione o no, è stato licenziato per mancanza di talento”. 

