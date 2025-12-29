9.6 C
Firenze
lunedì 29 Dicembre 2025
Joshua, incidente in Nigeria: il Suv si schianta, 2 morti

Anthony Joshua coinvolto in un grave incidente d’auto che in Nigeria ha provocato la morte di due persone. Il 36enne pugile britannico, ex campione del mondo dei pesi massimi, oggi 29 dicembre secondo le prime ricostruzioni era a bordo di un Suv che sull’autostrada Lagos-Ibadan si è schiantato contro un autocarro fermo sulla carreggiata nei pressi di una stazione di servizio. Nello scontro, due persone hanno perso la vita. Joshua non avrebbe riportato danni fisici gravi. 

 

La Federal Road Safety Corps (FRSC) non ha ancora diffuso una comunicazione ufficiale in merito all’accaduto. Le squadre di soccorso sono intervenute tempestivamente er gestire la viabilità e coordinare le operazioni di recupero. È stata avviata un’indagine per definire con precisione le dinamiche che hanno condotto all’incidente. 

Joshua è reduce dal match-show disputato in scena una decina di giorni fa a Miami contro lo youtuber-pugile Jake Paul. Joshua si è imposto per k.o. al sesto round, riproponendo la propria candidatura per un ritorno ‘reale’ nella boxe che conta. 

