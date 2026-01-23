6.6 C
Jovanotti fan di Harry Styles, 8 ore di coda con la figlia Teresa a Parigi

REDAZIONE
(Adnkronos) –
Jovanotti in versione reporter a Parigi. Lorenzo Cherubini ha accompagnato la figlia Teresa nella capitale francese per un evento che ha permesso ai fan di Harry Styles di ascoltare in anteprima la nuova canzone dell’artista britannico, uscita oggi venerdì 23 gennaio.  

Stupito dalla lunghissima fila e dall’entusiasmo delle fan, Jovanotti ha preso il cellulare e ha documentato l’attesa, facendo il giro del palazzo per riprendere l’evento. “Harry Styles piace anche a me anche se, forse, otto ore di fila per sentire in cuffia un pezzo che esce venerdì non ci avrei pensato di farmele”, ha commentato. “Io sono fan dei fan, una fila infinita”, ha aggiunto, meravigliato dal potere della musica. 

Il cantante non ha perso occasione per scambiare quattro chiacchiere con le ragazze in coda, tra cui anche delle italiane: “Se tua figlia sta troppo indietro, può unirsi a noi”, gli ha suggerito una ragazza. Pronta la risposta ironica di Jovanotti: “Questo sarebbe un gesto proprio all’italiana”.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

