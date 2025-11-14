17.9 C
Firenze
venerdì 14 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Jovanotti: “Io prossimo conduttore di Sanremo? Solo insieme a Fiorello”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Niente Festival di Sanremo 2026 per Jovanotti. L’artista, a margine della presentazione alla stampa del progetto live ‘L’arca di Lorè – Jova Summer Party’ e del nuovo disco ‘Niuiorcherubini’, ufficializza che a febbraio del prossimo anno non farà ‘capolino’ all’Ariston. “Ogni volta che vado a Sanremo me la godo ma quest’anno non ci sarò”, dice. Proprio lo scorso anno la performance all’Ariston aveva segnato il suo ritorno sulle scene dopo il complicato infortunio in bicicletta.  

L’artista esclude anche un futuro nel ruolo di direttore artistico: “Non è tra i miei obiettivi e non so se alla mia portata”. Ma potrebbe tornare a Sanremo a una condizione speciale? “Come conduttore, se un giorno Fiorello torna a Sanremo e mi vuole, io ci vado”, dice Jovanotti, precisando subito con una risata la natura scherzosa della sua offerta: “Ma lo dico solo perché lui ha già detto che non tornerà”. Ma “mai dire mai”.  

Intanto, promette, Sanremo “lo guarderò come tutti gli anni”. E conclude: “Faccio un grande in bocca al lupo a Carlo Conti e a tutti gli artisti che parteciperanno”. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
17.9 ° C
18.9 °
16.5 °
69 %
1.5kmh
75 %
Ven
18 °
Sab
19 °
Dom
18 °
Lun
17 °
Mar
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1525)ultimora (1427)sport (55)demografica (43)attualità (33)Regione Toscana (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati