Juan Bernabé: “Mi minacciano, ma Olympia è l’aquila della Lazio”

(Adnkronos) – Torna a parlare Juan Bernabé. Il falconiere della Lazio, che ieri ha fatto volare di nuovo Olympia nel pre partita di Folgore Caratese-Breno, a margine di un evento organizzato da Sportitalia, ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram: “Olympia è l’aquila della Lazio, e Juan Bernabé è l’aquilifero della Lazio. Perché ieri sono andato con Olympia vicino a Milano? Era una parentesi, un’eccezione per fare un regalo a dei ragazzi e ringraziare un grande uomo come Michele (Criscitiello, ndr), che mi ha dato la possibilità di rompere il ghiaccio e di togliere quel velo nero che era caduto sopra di me, che mi era stato imposto dal capo dell’etica, che forse parla troppo di etica”. Bernabé era stato licenziato dalla Lazio dopo le foto intime pubblicate sui propri canali social in seguito all’installazione di una protesi peniena: “Di me dicono che parlo male l’italiano, come anche un simbolo come Radu. Io sarò il peggiore di tutti a parlare italiano, ma sono un grande laziale e nessuno può mettere in dubbio che quest’uomo ha dato la vita alla Lazio per 15 anni. Possono dire quello che vogliono, ma sono un eroe della Lazio”, ha continuato il falconiere. “Ho fatto con la mia vita e con il mio corpo quello che mi pare. Sono pochi quelli che mi odiano, lo accetto: non devo piacere a tutto il mondo, nemmeno a me piacciono tutti. Ma non mi dicano che non sono laziale, perché sono più laziale di tutti, io sono come quei tifosi che tolgono i soldi alla famiglia per andare in trasferta, e non sono come quelli che entrano sempre gratuitamente allo stadio. E a chi si è allontanato da me perché adesso non conviene starmi vicino, perché ha ricevuto delle pressioni, voglio stringergli la mano”. Bernabé ha parlato anche delle minacce ricevute nelle scorse settimane: “Qualcuno mi minaccia, mi dice di andare via da Roma. Ci sono molti opportunisti che vorrebbero far strada a nuove aquile e che stanno contattando il Presidente. Ieri una grande vittoria della nostra Lazio, anche qui in Lombardia hanno detto che Olympia porta fortuna. Come dice l’inno di Francesco Scarcelli, “Non mollare mai!”. Andiamo avanti, forza Lazio!”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)