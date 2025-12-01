Judi Dench quasi cieca: “Non riconosco più nessuno”

(Adnkronos) –

Judi Dench non riesce più a riconoscere i volti. La celebre attrice britannica, 90 anni, ha raccontato in un’intervista televisiva a Itv come la degenerazione maculare, diagnosticata da anni, abbia ormai compromesso quasi del tutto la sua vista. “Non vedo più. Ho… quella cosa”, ha detto, riferendosi alla malattia che colpisce la visione centrale e che è comune tra gli over 50.

Quando l’amico e collega Ian McKellen ha scherzato dicendo che loro, però, la vedono benissimo, Dench ha sorriso amaramente:”Sì, e io vedo la tua sagoma, e ti conosco così bene. Ma non riesco più a riconoscere nessuno. Non vedo la televisione, non riesco a leggere”. L’attrice ha raccontato che la perdita della vista la accompagna ormai anche nella quotidianità, generando situazioni curiose: alla domanda se le capiti di salutare perfetti sconosciuti pensando di conoscerli, Dench ha ammesso ridendo: “A volte sì””.

Non è la prima volta che la star parla pubblicamente delle difficoltà causate dalla malattia. Già nel 2012 aveva confessato di non riuscire più a leggere da sola i copioni, affidandosi alla figlia, all’agente o agli amici: “Mi piace, perché posso immaginare la storia nella mia mente”, aveva detto allora. Ma aveva anche rivelato un aspetto doloroso: “La cosa più angosciante è che, la sera al ristorante, non riesco a vedere la persona con cui sto cenando”.

Considerata una delle più grandi interpreti britanniche, Dench ha costruito una carriera di oltre sei decenni, diventando un volto iconico grazie ai film di James Bond e alla sua interpretazione in ‘Shakespeare in Love’, che le valse l’Oscar. Oggi, però, la malattia l’ha allontanata dagli schermi. “Non appaio più molto in televisione perché non vedo”, ha spiegato con franchezza.

