Judi Dench: “Sto perdendo la vista, non mi muovo più da sola”

Judi Dench rischia di perdere la vista a causa di una degenerazione maculare diagnostica nel 2012. L’attrice britannica, 90 anni, che ha ottenuto la fama internazionale per il ruolo di M nella serie di film di James Bond da ‘GoldenEy’ (1995), fino alla sua ultima apparizione della saga in “Spectre” (2015), ha rivelato di aver bisogno di essere sempre accompagnata mentre cammina “altrimenti cadrei per terra”. Dench, vincitrice dell’Oscar alla miglior attrice non protagonista per la sua breve performance della regina Elisabetta I in ‘Shakespeare in Love’ (1998), ha parlato per la prima volta della sua degenerazione maculare durante un’apparizione in un podcast, affermando di non essere in grado di partecipare agli eventi pubblici da sola e di aver bisogno di qualcuno che “sia sempre con me”. La grande interprete ha detto che non è mai stata una fan degli eventi sul red carpet ma che ora “devo farlo con qualcuno che mi accompagni”. “Non riesco a vedere e rischio di sbattere contro qualcosa o di cadere”, ha aggiunto parlando con Trinny Woodall nel suo podcast “Fearless”. “Sono sempre nervosa prima di andare a fare qualcosa in pubblico. Non ho idea del perché”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)