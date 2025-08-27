29.4 C
Firenze
mercoledì 27 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Julia Roberts arriva a Venezia con un look simpaticissimo che omaggia Guadagnino

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – È la prima volta che Julia Roberts partecipa alla Mostra del cinema di Venezia e il suo arrivo non poteva essere più memorabile. L’amata attrice di ‘Pretty Woman’ ha scelto di indossare un cardigan da cui è difficile distogliere lo sguardo: lo sfondo bianco, ma sopra c’è stampato il volto di Luca Guadagnino che si ripete per decine di volte. Un simpatico omaggio al regista italiano che l’ha diretta in ‘After the Hunt – Dopo la caccia’, il dramma psicologico che presenta Fuori Concorso al Lido.  Il film segna l’incontro tra una delle attrici più amate al mondo e uno dei registi italiani più acclamati sulla scena internazionale. In ‘After the Hunt’, Julia Roberts veste i panni di Alma Olsson, stimata docente di filosofia all’Università di Yale, la cui esistenza viene sconvolta quando un collega e vecchio amico, Henrik (Andrew Garfield), viene accusato di molestie sessuali da Maggie (Ayo Edebiri), una delle sue studentesse più brillanti. Alma si ritrova così costretta a riesaminare non solo il presente, ma anche alcune dolorose scelte del passato, mentre un trauma personale minaccia di riaffiorare. Il film, girato interamente in 35 mm da Malik Hassan Sayeed, è la prima sceneggiatura firmata dall’attrice e sceneggiatrice Nora Garrett e segna un nuovo capitolo nella carriera di Guadagnino, qui in veste di regista e co-produttore.   —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
29.4 ° C
29.8 °
27.1 °
51 %
2.6kmh
40 %
Mer
28 °
Gio
33 °
Ven
26 °
Sab
25 °
Dom
27 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (19)incendio (13)arresto (12)Gaza (12)carabinieri (11)Eugenio Giani (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati