lunedì 1 Settembre 2025
Julia Roberts presta i vestiti ad Amanda Seyfried, la scelta sostenibile a Venezia

Amanda Seyfried è sbarcata al Lido di Venezia con un look davvero inaspettato. Jeans scuro a vita alta, cintura con fibbia dorata, camicia a righe con maniche arrotolate sopra la giacca blu. Lo stesso identico outfit utilizzato da Julia Roberts qualche giorno fa, sempre alla Mostra del cinema di Venezia.  Non si tratta però, come a volte succede, di un ‘incidente’, ma di una scelta consapevole in nome della sostenibilità. A chiarirlo è la stylist di Amanda Seyfried: l’attrice ha preso in prestito il look Versace scelto da Julia Roberts
per il photocall di ‘After the Hunt’ di Luca Guadagnino e l’ha usato per il suo photocall. “Grazie Julia Roberts per la tua generosità e sostenibilità. Condividere è avere cura!”, ha scritto la stylist Elizabeth Stewart. Anche Seyfried, pubblicando sui social network i due look identici, ha ringraziato la collega “per la condivisione”. L’attrice di ‘Les Miserables’ è alla Mostra del cinema di Venezia per presentare ‘The Testament of Ann Lee’ di Mona Fastvold, un audace musical religioso ambientato nel XVIII secolo che porta sullo schermo la storia della fondatrice della setta degli Shaker. La sceneggiatura è firmata dalla regista insieme al marito Brady Corbet, acclamato lo scorso anno a Venezia per ‘The Brutalist’. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

