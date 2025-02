Juliana Moreira chi è, la showgirl ospite oggi 1 febbraio a Verissimo

(Adnkronos) –

Juliana Moreira sarà ospite oggi, sabato 1 febbraio, a Verissimo. La modella torna nello studio di Silvia Toffanin insieme a Thais Wiggers, ex compagna di Teo Mammucari. Un’occasione per parlare della profonda amicizia che lega le due showgirl. Juliana Moreira è nata a Osasco, in Brasile nel 1982. Showgirl, modella e conduttrice televisiva. Dopo l’esordio nel 1999 nella tv brasiliana, nel 2005 comincia la sua carriera in Italia. Juliana viene scelta da Antonio Ricci, autore televisivo, e affiancando Teo Mammucari e il Gabibbo diventa il volto del game show di Canale 5 ‘Cultura moderna’. Nel 2007 conduce alcuni speciali di ‘Paperissima’ insieme al Gabibbo. E fino al 2018 è la conduttrice principale di ‘Paperissima Sprint’. Dopo una pausa dalla tv, torna sul piccolo schermo nel 2022 per partecipare a ‘Games of Games – Gioco Loco’, condotto su Rai 2 da Simona Ventura. Tra i progetti più recenti di Juliana Moreira c’è il programma ‘Alessandro Borghese – Celebrity Chef’ nel quale partecipa nella terza puntata come concorrente sempre nel 2022 sfidando il marito Edoardo Stoppa. Nel 2024, invece, si reca sull’Isola dei Famosi dove trascorre alcune ore da naufraga solo per riabbracciare il marito Edoardo, finalista della 18esima edizione del reality show. “Sono stata lì quasi dieci giorni, mi ha fatto bene perché la sua mancanza era diventata un lutto: parlavo di lui e piangevo. Sentivo una mancanza che mi faceva male fisicamente”, ha raccontato la showgirl, ospite a Verissimo dopo il suo ritorno da Honduras. Juliana Moreira ha deciso, nel 2005, di trasferirsi in Italia anche per l’amore che la legava al marchigiano Giuseppe Zega. La relazione con l’imprenditore si conclude nel 2007. In quello stesso anno Juliana si lega a Edoardo Stoppa, volto noto di Striscia la Notizia. I due si sono sposati a Milano nel 2017 e dalla loro storia d’amore sono nati due figli: Lua Sophie, nata a luglio 2011, e Sol Gabriel, nato ad agosto nel 2016. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)