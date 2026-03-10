16 C
Jutta Leerdam, un suv… dopo le medaglie a Milano Cortina: il super regalo del fidanzato Jake Paul per le Olimpiadi

(Adnkronos) – Un regalo speciale (e costosissimo) per dei trionfi speciali. Jake Paul non ha badato a spese dopo le medaglie vinte a Milano Cortina dalla fidanzata Jutta Leerdam, star del pattinaggio. Il pugile youtuber, famosissimo sui social, ha regalato alla sua compagna un suv da oltre 500mila euro per festeggiare le due medaglie, un oro e un argento, conquistate alle Olimpiadi italiane poche settimane fa.  

 

“Solo il meglio per la mia regina. Si è impegnata per conquistare l’oro e l’argento, quindi le ho preso un carro di bronzo” la dedica postata sui social da Jake Paul per la campionessa olandese. Nel video pubblicato, il pugile accompagna Jutta coprendole gli occhi per mantenere la sorpresa fino all’ultimo. Poi, ecco uno scintillante suv Mercedes-Benz Classe G color bronzo da mezzo milione, pronto all’uso.  

milano-cortina-2026/protagonisti

