5 C
Firenze
sabato 29 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Juve-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
La Juventus di Luciano Spalletti ospita il Cagliari oggi, sabato 29 novembre, nell’anticipo della tredicesima giornata della Serie A. Il match è in programma alle 18 e sarà trasmesso in diretta tv e streaming. La Juve, che ha 20 punti, è reduce dall’impegno infrasettimanale in Champions League con la prima vittoria nel torneo ottenuta in Norvegia sul campo del Bodo. In campionato, i bianconeri hanno pareggiato le ultime 2 gare. Stesso ruolino per il Cagliari negli ultimi 2 match disputati. I sardi hanno 11 punti e cercano un risultato positivo per non essere risucchiati in zona retrocessione. 

 

JUVENTUS – (3-4-2-1) – Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; McKennie, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti. 

CAGLIARI – (3-5-2) – Caprile; Zappa, Deiola Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Obert; Esposito; Borrelli. All. Pisacane. 

 

La partita Juventus-Cagliari, con calcio d’inizio alle 18, sarà disponibile soltanto su Dazn per gli abbonati. Sarà visibile sull’app o sul canale DAZN1 sul decoder Sky. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
5 ° C
6.4 °
4.4 °
35 %
1.3kmh
8 %
Sab
12 °
Dom
10 °
Lun
12 °
Mar
13 °
Mer
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1375)ultimora (1290)demografica (44)sport (41)attualità (29)Regione Toscana (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati