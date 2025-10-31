17.4 C
Firenze
venerdì 31 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Juve, chi accanto a Spalletti? Dal vice ai collaboratori, ecco lo staff del nuovo tecnico bianconero

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Firmato il contratto con la Juventus, l’attesa è tutta per il debutto. Luciano Spalletti, nuovo allenatore bianconero, esordirà domani in Serie A contro la Cremonese. Ma com’è composto il suo staff? Quali sono gli uomini di fiducia che hanno seguito a Torino l’ex commissario tecnico della Nazionale? Dal vice al preparatore atletico, ecco tutti i suoi fedelissimi.  

La prima curiosità è sul vice: il braccio destro di Luciano Spalletti alla Juventus è Marco Domenichini, insieme al tecnico dagli inizi della carriera. Un gregario fidato, che negli anni ha accompagnato l’ex commissario tecnico della Nazionale in tutte le sue avventure. Con Spalletti ci sarà anche Salvatore Russo, altro collaboratore tecnico. Il preparatore atletico che affiancherà l’allenatore è invece Francesco Sinatti, chiamato a lavorare in sinergia con la struttura Juve. Poi, per i portieri, ecco Adriano Bonaiuti. Con il tecnico toscano ci sarà anche il collaboratore tecnico Giovanni Martusciello, che aveva affiancato Maurizio Sarri nel 2020, anno dell’ultimo scudetto bianconero.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
17.4 ° C
18.5 °
16.6 °
96 %
0.5kmh
75 %
Ven
19 °
Sab
21 °
Dom
19 °
Lun
19 °
Mar
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1708)ultimora (1431)vid (92)sport (66)demografica (27)tec (26)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati