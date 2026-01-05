5.3 C
Firenze
martedì 6 Gennaio 2026
Juve-Chiesa, ritorno di fiamma? Contatti avviati tra i bianconeri e il Liverpool

(Adnkronos) –
Federico Chiesa torna alla Juventus? Scenario possibile sul mercato. I bianconeri sono alla ricerca di un vice-Yildiz nella sessione di trattative di gennaio e il nome dell’azzurro stuzzica la dirigenza per più motivi. Intanto, perché l’attaccante ha già vestito la maglia della Juventus e dunque tornerebbe in un ambiente, quello della Continassa, che conosce alla perfezione. Chiesa, inoltre, non si è mai ambientato benissimo in Premier League, nonostante ottime prestazioni con la maglia dei Reds.  

 

Come riportato dal giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano, la Juventus ha contattato formalmente il giocatore, manifestando interesse per un suo ritorno a gennaio. Chiesa è apprezzato anche dal tecnico Luciano Spalletti, che ha avuto modo di vederlo all’opera in Nazionale (quando lo aveva definito “il Sinner dell’Italia”). La decisione spetterà all’attaccante ma anche al Liverpool, che nella prima parte del mese di gennaio non potrà fare operazioni in uscita in attacco. I Reds sono al momento privi di Salah, impegnato in Coppa d’Africa con l’Egitto, e di Isak, infortunato. Ogni eventuale discorso è dunque spostato tra qualche settimana.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

