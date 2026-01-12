5.6 C
Firenze
lunedì 12 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Juve-Cremonese, rigore dato e poi revocato ai grigiorossi con Nicola espulso. Cos’è successo

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Subito un episodio arbitrale in Juventus-Cremonese. Al minuto 26 della sfida dello Stadium, sul punteggio di 2-0 per i bianconeri, l’arbitro Feliciani assegna un calcio di rigore ai grigiorossi per un fallo in area di Locatelli su Johnsen. I bianconeri protestano, poi il direttore di gara viene richiamato al Var e va a rivedere l’episodio al monitor. In seguito alla on field review, decide per la revoca del penalty. Si resta dunque sul 2-0 per la squadra di Spalletti, ma il tecnico grigiorosso Davide Nicola non ci sta e protesta in maniera veemente. Il comportamento costa all’allenatore prima l’ammonizione, poi l’espulsione. Con polemiche che accompagneranno probabilmente anche il post-partita.  

Pochi minuti dopo, un rigore alla Juventus per fallo di mano di Baschirotto sulla conclusione di Thuram. Yildiz colpisce il palo dopo la deviazione di Audero e poi trova il tris sulla ribattuta.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
5.6 ° C
7.9 °
4.3 °
68 %
0.5kmh
75 %
Lun
5 °
Mar
9 °
Mer
11 °
Gio
12 °
Ven
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (960)ultimora (872)Eurofocus (41)demografica (27)sport (20)campionato (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati