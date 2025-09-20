26.8 C
Firenze
sabato 20 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Juve, furia Tudor contro arbitro dopo 1-1 con il Verona: “Una vergogna”. Cos’è successo

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Igor Tudor è una furia al termine di Verona-Juventus di oggi sabato 20 settembre, terminata 1-1 al Bentegodi. “È una vergogna” ha detto l’allenatore bianconero ai microfoni di Dazn nell’immediato post-partita, commentando in maniera netta l’arbitraggio di Rapuano. Il motivo? Intanto il rigore concesso per fallo di mano di Joao Mario. “È una cosa vergognosa – ha detto il tecnico croato – lo possono dare solo quelli che non hanno mai giocato a calcio”. Il tecnico dice poi la sua sulla mancata espulsione di Orban per un fallo su Gatti, una decisione apparsa poco comprensibile.  Il tecnico continua: “Ero davanti, l’ho visto io e l’arbitro mi ha detto che non ha caricato” la gomitata, netta ai danni del difensore bianconero. “Poi a noi è mancata energia, ma se non dai rosso per questo… Non guarda niente – aggiunge Tudor riferendosi a Orban – guarda solo il suo gomito. Una vergogna. Non voglio scuse, ma alla fine così si decidono le partite. Queste decisioni sono al 100% sbagliate”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
26.8 ° C
27 °
24.8 °
63 %
1.9kmh
38 %
Sab
25 °
Dom
30 °
Lun
24 °
Mar
20 °
Mer
21 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (16)Almanacco (14)elezioni regionali Toscana 2025 (12)Serie C (11)denuncia (9)vigili del fuoco (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati